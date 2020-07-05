المدير العام لإتحاد العاصمة: “سنوصل الفريق إلى العالمية”

الرياضة
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المدير العام لإتحاد العاصمة: “سنوصل الفريق إلى العالمية”
بقلم أمير بهلول

هنّأ “عبد الغاني هادي”، المدير العام لإتحاد العاصمة، جماهير الفريق بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الفريق.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحات لموقع الفريق: “في مثل هذا اليوم يجب أن تكون هناك وقفة، فالفريق يحتفل اليوم بالذكرى الـ 83 لتأسيسه”.

وأضاف: “الفريق مر بأيام حلوة وأيام مرة، أيام تتويجات وأيام خسارة، اليوم لا نتحدث عن تاريخ الفريق الكبير برجاله، وبتتويجاته”.

وتابع: “أردت الحديث عن إتحاد اليوم وإتحاد غدا، لدينا مشاريع نود تجسيدها، وعلينا أن نكون يد واحدة من أجل أن نوصل الفريق إلى العالمية”.

وختم كلامه: “اليوم هناك رهانات وعلينا أن نفتح صفحة جديدة، ونتمنى أن تعود الأيام الزاهية للفريق وهذا هو هدف الناس التي تعمل الآن في الفريق وان شاء الله نحاول تجسيد هذه المشاريع”.


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