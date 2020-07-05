المدير العام لإتحاد العاصمة: “سنوصل الفريق إلى العالمية”

هنّأ “عبد الغاني هادي”، المدير العام لإتحاد العاصمة، جماهير الفريق بمناسبة الذكرى الـ 83 لتأسيس الفريق.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحات لموقع الفريق: “في مثل هذا اليوم يجب أن تكون هناك وقفة، فالفريق يحتفل اليوم بالذكرى الـ 83 لتأسيسه”.

وأضاف: “الفريق مر بأيام حلوة وأيام مرة، أيام تتويجات وأيام خسارة، اليوم لا نتحدث عن تاريخ الفريق الكبير برجاله، وبتتويجاته”.

وتابع: “أردت الحديث عن إتحاد اليوم وإتحاد غدا، لدينا مشاريع نود تجسيدها، وعلينا أن نكون يد واحدة من أجل أن نوصل الفريق إلى العالمية”.

وختم كلامه: “اليوم هناك رهانات وعلينا أن نفتح صفحة جديدة، ونتمنى أن تعود الأيام الزاهية للفريق وهذا هو هدف الناس التي تعمل الآن في الفريق وان شاء الله نحاول تجسيد هذه المشاريع”.