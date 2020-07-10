المدير العام لإتحاد العاصمة: “هناك عدة أسماء مقترحة على الفريق وسنختار الأفضل”

أكد عبد الغاني هادي، المدير العام لإتحاد العاصمة، أن هناك عدة أسماء مقترحة على الفريق وسيتم اختيار الأفضل لتدعيم النادي.

وصرح “عبد الغاني هادي” للإذاعة الوطنية: “يجب أن نعمل وهناك أسماء مقترحة على الفريق وبعض اللاعبين سيغادرون أيضا، لكن البطولة لم تنتهِ ولا يمكن الجزم”.

وأضاف: “طوبا بن ديب وعلاء عباس؟ لا أحب الحديث عن الأسماء لا يمكنني الحديث في الوقت الحالي”.

وتابع: “هناك لاعبين مميزين ويجب تدعيم الفريق”.

وختم كلامه: “لدينا تطلعات كبيرة للفريق، والمدير الرياضي لديه دراية بما يخص الفريق وهناك تقارير يومية ومع التحاقه سيتم الإعلان عن الأسماء”.

في نفس السياق، أكد عبد الغاني هادي أنه لم يوقع مع أي مدرب في الوقت الحالي.