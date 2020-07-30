المدير العام لإتحاد العاصمة يرد بقوة: “شركة سيربور ضخت ما يقارب 300 مليار” !

الرياضة
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المدير العام لإتحاد العاصمة يرد بقوة: “شركة سيربور ضخت ما يقارب 300 مليار” !
بقلم أمير بهلول

رد عبد الغاني هادي، المدير العام لإتحاد العاصمة، على من ادعى حصول شركة “سيربور” مقابل مبلغ زهيد.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحاته للموقع الرسمي للفريق: “الناس التي تتكلم أن شركة سيربور اشترت أسهم الفريق مقابل 4 دورو.. سأقول لكم هذا المبلغ الزهيد كما يساوي”.

وأضاف: “سيربور كانت ممول للفريق منذ شهر سبتمبر 2019، وضخت مبلغ 7 ملايير سنتيم، بعدها أضاف 21 مليار ونصف سنتيم أي كممول ساهمت في 20 مليار”.

وتابع: “قيمة الفريق تقدر بـ 200 مليار سنتيم، ومنذ قدوم شركة سيربوت تمت ضخ 40 مليار”.

وختم كلامه: “يا ناس خافو ربي، 4 دورو تقارب 300 مليار سنتيم، وهنكا ديون تصل إلى 450 مليار سنتيم”.


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