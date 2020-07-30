المدير العام لإتحاد العاصمة يضع النقاط على الحروف !

وضع “عبد الغاني هادي”، المدير العام لإتحاد العاصمة، النقاط على الحروف بما يخص قضية تسديد ديون اللاعبين السابقين في الفريق.

وراح البعض يتهم الإدارة الجديدة بعدم تحملها المسؤولية في دفع المستحقات العالقة لبعض اللاعبين السابقين، غير أن “عبد الغاني هادي” رد على هذه الاتهامات وعبر عن استيائه.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحات لموقع الفريق: “قضية يخلف تعود لـ 7 سنوات كاملة، وسيتم الفصل فيها من طرف “التاس” يوم 14 أوت المقبل”.

وأضاف: “نتحمل المسؤولية الكاملة، هذا الفريق غالي على المناصرين وعلينا نحن كإدارة وعلى الجميع”.

وتابع: “هناك قضية متداولة تقول أن بعض اللاعبين السابقين لم يتلقوا مستحقاتهم، لا نعرف جميع اللاعبين ولم نصل بعد لهذا المستوى”.

وختم كلامه: “أول أمس الثلاثاء قمنا بدفع مستحقات عدد من اللاعبين السابقين وهم: بن غيث، بن موسى، برارمة، برفان، بودربال، كبير، مزيان ورحيم”.

في سياق آخر، أكد عبد الغاني هادي أن المهاجم السابق “حمزاوي” أتى للمكتب وطالب بأمواله لكن ظهر أن هناك قضية أخرى.

وطالب المدير العام لإتحاد العاصمة، على من يدينون بالأموال للفريق أن يظهروا أوراق رسمية تؤكد ذلك.