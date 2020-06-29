المدير العام لإتحاد العاصمة يطالب المسؤولين بحسم مسألة البطولة !

طالب عبد الغاني هادي، المدير العام لإتحاد العاصمة من المسؤولين على كرة القدم في بلادنا بحسم مسألة استئناف البطولة من عدمها.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “بكل صراحة لقد تجاوزنا كل الخطوط، ويجب أن نتحلى بالشجاعة لحسم الموقف”.

وأضاف: “نحن في أواخر شهر جوان، ولحد الآن لم نتخذ قرارا بشأن استكمال المنافسة من عدمه”.

وتابع: “كل المؤشرات توحي بإلغاء الموسم، فجل الأندية غير قادرة على تطبيق البروتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات صعبة للغاية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كل الفرق الجزائرية”.