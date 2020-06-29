المدير العام لإتحاد العاصمة يطالب المسؤولين بحسم مسألة البطولة !

الرياضة
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المدير العام لإتحاد العاصمة يطالب المسؤولين بحسم مسألة البطولة !
بقلم أمير بهلول

طالب عبد الغاني هادي، المدير العام لإتحاد العاصمة من المسؤولين على كرة القدم في بلادنا بحسم مسألة استئناف البطولة من عدمها.

وقال “عبد الغاني هادي” في تصريحات للإذاعة الوطنية: “بكل صراحة لقد تجاوزنا كل الخطوط، ويجب أن نتحلى بالشجاعة لحسم الموقف”.

وأضاف: “نحن في أواخر شهر جوان، ولحد الآن لم نتخذ قرارا بشأن استكمال المنافسة من عدمه”.

وتابع: “كل المؤشرات توحي بإلغاء الموسم، فجل الأندية غير قادرة على تطبيق البروتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات صعبة للغاية، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كل الفرق الجزائرية”.


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