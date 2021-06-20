المدير العام لإدارة السجون: نهدف إلى تشغيل 3 آلاف محبوس في الأراضي الفلاحية

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيصل بوربالة، أن 5084 محبوس سيجتازون إمتحان البكالوريا عبر الوطن في مختلف الشعب

وأضاف المدير العام للسجون اليوم الأحد، خلال إشرافه على إنطلاق إمتحانات الباكالوريا للمحبوسين من سجن حملة 3، أنه نهدف خلال الخماسي القادم إلى إستصلاح 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية وتشغيل 3000 محبوس.

للإشارة، فإن 5084 مترشحا محبوسا، سيجتازون إمتحانات شهادة البكالوريا. ما يمثل زيادة قدرها 59 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة. ومن بين هذا العدد الإجمالي، تم إحصاء 4977 محبوسا و107 محبوسة. موزعين على 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وحسب بطاقة فنية للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، يبلغ تعداد مترشحي “الباك” هذه السنة، 731723 مترشحا. يمثلون 459545 مترشح متمدرس منهم 180833 من فئة الذكور و278712 من الاناث. فيما بلغ عدد المترشحين الاحرار 272178 مترشح” 140099 من الذكور و132079 من الاناث. وسيجتاز المترشحون الإمتحان، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و24 جوان الجاري.