المدير العام لإدارة السجون يتفقد أشغال إنجاز سجنين ببني سليمان وبوغزول

وقف المدير العام لإدارة السجون على أشغال إنجاز سجنين ببني سليمان وبوغزول.

وقد أشرف والي المدية، عباس بداوي، على فعاليات الاجتماع التنسيقي حول أشغال إنجاز مؤسسات إعادة التربية والتأهيل بكل من بني سليمان وبوغزول.

وذكّر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بجهود الدولة في مجال التكفل بنزلاء مؤسسات إعادة التربية.

وأكد أن الزيارة تندرج في إطار متابعة سير أشغال إنجاز كل من مؤسستي بني سليمان بطاقة استيعاب 200نزيلا، وكذا تلك المتواجدة ببوغزول، خاصة في ظل تكريس استراتيجية الدولة الرامية لغلق المؤسسات العقابية القديمة واستبدالها بمؤسسات جديدة تستوفي كافة الشروط والمعايير العالمية والإنسانية.

كما أبدى رضاه على ما تم إنجازه على مستوى المؤسستين المذكورتين.

ودعا عباس بداوي والي الولاية مصالحه المعنية، كل في مجال اختصاصه، إلى الإسراع في أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات لضمان الاستغلال السريع لهذه المنشآت.