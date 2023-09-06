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قناة النهار

المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين

بقلم قناة النهار
المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/8Z7lT
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