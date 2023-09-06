قناة النهار المدير العام لإدارة السجون يشرف على تسليم 15 ألف مأزر لفائدة الأطفال والمعوزين بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 22:23 الجزائر شارك غرِّد أرسل 45 0 رابط دائم : https://nhar.tv/8Z7lT اقرأ أيضا أول تعليق لوزير الخارجية حول رفض عضوية الجزائر في مجموعة بريكس قناة النهار 29 أوت دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت التبليغ عن النقاط السوداء للنفايات .. تطبيقات ذكية ترافع لنظافة رقمية قناة النهار 18 أوت أحوال الطقس / سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 17 أوت تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الجزائري.. تعافي ظرفي أم مستمر؟ قناة النهار 18 أوت صريح جدا: هذه هي مواصفات الصديق عند الجزائرين قناة النهار 22 أوت طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر قوارب النزهة.. مظهر جديد للترويج للسياحة و الإستكشاف لعشاق الطبيعة بعنابة قناة النهار 20 أوت الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور قناة النهار 27 أوت