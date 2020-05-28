المدير العام لإدارة السجون يقف على تطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا بقطاعه في سكيكدة وعنابة

يقوم المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، أمس واليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد على مستوى مجلسي قضاء سكيكدة وعنابة.

وحسب بيان وزارة العدل، تعتبر الزيارة، الفرصة للمدير لإجراء معاينة ميدانية على مستوى المؤسسات العقابية التابعة لاختصاص المجلسين القضائيين المذكورين.

وكذا للتأكد من تطبيق الخطة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومدى توفر الوسائل الضرورية لذلك لحماية المحبوسين والموظفين.

وبلغ المدير تحيات وزير العدل وتقدريه للمجهودات التي يبذلها موظفي إدارة السجون، في هذا الظرف الاستثنائي.

كمال أجرى بوربالة، لقاءات مطولة مع الموظفين على مختلف مواقعهم ودرجة مسؤولياتهم واستمع إلى انشغالاتهم.

وأكد المدير العام، وقوف الإدارة المركزية إلى جانبهم، واستعدادها للإصغاء المستمر إليهم ومد يد العون لهم.