المدير العام لإدارة السجون يكشف تفاصيل إجتياز إمتحان البكالوريا للمحبوسين

كشف المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج السعيد زرب من المؤسسة العقابية بالمنيعة انه تم تسجيل 6100 محبوس سيجتاز امتحان البكالوريا خلال هذه السنة بمختلف المؤسسات العقابية.

ومن بين الممتحنين، 5953 رجل و147 نساء موزعين على ستة شعب اداب و فلسفة لغات اجنبية تسيير و اقتصاد علوم تجريبية رياضيات و تقني رياضي. و يجتازون عبر 47 مؤسسة عقابية كمراكز امتحان تحت اشراف ديوان الامتحانات و المسابقات.

كما تمت متابعة و تحضير و مرافقة المترشحين من طرف 1102 استاذ مؤطر من ادارة السجون و اعادة الادماج. و وزارة التربية و الاساتذة المعينين في اطار التعاون مع المجتمع المدني.

كما كشف سعيد زرب ان عدد المحبوسين الذين زاولو دراستهم في كل الاطوار 35324 محبوس. وهو رقم وجب الوقوف عنده لتاكيد المجهودات التى تبذلها الدولة الجزائرية في اعادة ادماج المحبوسين في المجتمع.

منهم 4520 محبوس عبر التراب الوطني اجتاز امتحان التعليم المتوسط. و 28884 محبوس عبر التراب الوطني في امتحانات اثبات المستوى.

بالاضافة الى 6399 محبوس في فصول محو الامية و 41 محبوس في مزاولة التعليم العالي في اطار نظام الحرية النصفية حيث بلغ

و اضاف المتحدث انه تم تسجيل 29747 مسجون ممتحن في شهادة الباكالوريا خلال العشر سنوات الماضية. نجح منهم 14036 بنسبة نجاح 47.18 بالمائة.

كما تم تسجيل خلال نفس السنوات تسجيل 9010 محبوس في التعليم الجامعي. أين يتم تسجيل المحبوسين المتحصلين على شهادة الباكالوريا في اطار التعليم العادي و الحرية النصفية.

زاكد سعيد زرب ان اعطاء اشارة انطلاق الباكالوريا هذه السنة من المنيعة لم يكن من محض الصدف. وانما نتيجة ما حققته المؤسسة من نتائج في نتائج الباكالوريا خلال السنة الماضية من خلال تحقيقها المرتبة الاولى بنسبة 91.22 في المائة.

مدير سجن المنيعة: 255 نزيل يجتازون امتحان شهادة البكالوريا بسجن المنيعة

هذا و كشف فوزي الزيادي مدير المؤسسة العقابية بالمنيعة انه هذه السنة تم تسجيل 255 نزيل سيجتازون امتحان شهادة الباكالوريا.

فيما اجتاز 802 نزيل امتحانات التعليم عن بعد و 192 نزيل في امتحانات المتوسط و 208 محبوس في محو الامية

مدير التربية: الدولة الجزائرية ومؤسساتها وفرت كل الامكانيات لانجاح امتحانات الباكالوريا

هذا و اكد مدير التربية بولاية المنيعة خلال الزيارة ان الدولة الجزائرية ومختلف مؤسساتها و على راسها الجيش الوطني الشعبي و مختلف المؤسسات الامنية رافقت عمليات التحضير لانجاح امتحانات البكالوريا منذ شهر.

مضيفا ان والي الولاية منح 4 ملايين دينار لاجل التحضير لهذه الامتحانات. مؤكدا ان مركز الاجراء بالمؤسسة العقابية هو مركز كباقي المراكز مردفا انه سيتم محاربة التشويش على هذه الامتحانات.