المدير العام لإيتوزا: لا يوجد عجز في النّقل العمومي بالعاصمة

أكد كريم ياسين المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، أن العاصمة لاتواجه عجزا من حيث النقل العمومي.

حيث أوضح المتحدث خلال نزوله ضيفا في برنامج قهوة وجرنان،صبيحة اليوم،أنه لايوجد عجز في النقل العمومي بل هناك توسع عمراني.

حيث أرجع المتحدث أسباب نقص وسائل النقل العمومية في ولاية الجزائر،إلى عمليات الترحيل التي مست العديد من أحياء العاصمة وغيرها.

ا اسفر عن تزايد عدد مستعملي وسائل النقل خاصة بعد ترحيل عائلات من وسط المدينة إلى مناطق أخرى تواجه بعض العجز.

مشيرا إلى أن “إيتوزا” ليست شركة النقل الوحيدة في ولاية الجزائر، بل هناك ناقلين خواص.

كما أوضح أن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” تقوم بنقل 10 بالمائة من المسافرين على مستوى ولاية الجزائر.