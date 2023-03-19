المدير العام لادارة السجون يشرف على تدشين مفرخة لتربية الأسماك ببشار

اشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب،اليوم الأحد، على تدشين مفرخة لتربية الأسماك ومشتلة بطاقة إنتاج 10 الاف شتلة بمؤسسة إعادة التربية ببشار.

وحسب بيان ولاية بشار، فلقد قام هذا الاخير بعدها على إعطاء إشارة إنطلاق الدورة الثانية للتكوين المهني لفائدة المحبوسين على المستوى الوطني، والتي شهدت تسجيل 20262 محبوس.

ليشرف بعدها على انطلاق الفروض الكتابية الخاصة بالتعليم عن بعد لفائدة المحبوسين على المستوى الوطني.

والبالغ عددهم 32457 محبوس، من بينهم 22643 في المستوى المتوسط و9814 في المستوى الثانوي.

وفي الاخير أشرف المدير العام، على تخرج أول دفعة على المستوى الوطني من المحبوسين والتي تلقت تكويناً لمدة سنة في تخصص تربية المائيات.