المدير العام لبنك بدر: تبسيط عملية فتح الحسابات البنكية.. و12 مليون حساب بنكي في الجزائر

كشف المدير العام لبنك التنمية الريفية محند بوراي، أنه من بين 12 مليون حساب بنكي في الجزائر لا نملك إلا 1.5 مليون بطاقة بنكية.

وقال بوراي خلال إستضافته في فوروم الإذاعة الجزائرية، أنه يجب التوجه نحو الشمول المالي من أجل التحكم في السيولة المالية.

وأضاف بوراي، أن الشمول المالي هو “تمكين المواطنين الإستفادة من الخدمات المالية التي تشمل الخدمات البنكية والمصرفية وخدمات السوق المالية كالبورصة، إضافة إلى خدمات التأمينات وذلك مقابل كلفة معقولة”.

وأشار المدير العام لبدر بنك، بأن عدد الحسابات المالية المفتوحة بالبنوك العمومية والخاصة تقدر بـ 12 مليون حساب.

بالإضافة إلى 20 مليون حساب بريدي، وهو ما يؤكد أن نسبة إدماج الإقتصاد في المنظومة المصرفية تبقى ضعيفة جدا مقارنة بدول رائدة.

وقال بوراي إن الهدف من التوجه نحو ما يسمى بالشمول المالي هو فتح حساب بنكي لكل مواطن كخطوة أولى للتوجه نحو تزويد المواطنين بأليات الدفع كالصكوك والبطاقات البنكية.

وكشف في ذات السياق، أنه من ضمن 12 مليون حساب بنكي، لا نملك إلا 1.5 مليون بطاقة بنكية فقط.

وأوضح أنه تم تبسيط عملية فتح الحسابات، حيث يطلب اليوم فقط نسخة من بطاقة التعريف وبيان الإقامة فقط، ومنح دفتر الصكوك للزبون مجانا.

وكذلك الأمر بالنسبة لإصدار بطاقات الدفع فضلا عن أن إستعمالها في الدفع عند التجار أو عن طريق الأنترنيت مجانا ودون دفع أي رسوم.