المدير العام لجاست إيمو في زيارة إلى تبسة وهذا ما أمر به

قام المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري، جلال الدين دحماني، بزيارة تفقدية لولاية تبسة للوقوف على النقائص الموجودة في الولاية.

وتأتي الزيارة، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة في إطار سلسلة الزيارات الدورية التفقدية للأقطاب الحضرية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار.

وقام المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري جلال الدين دحماني بتفقد ولاية تبسة التابعة للفرع الجهوي لعنابة. رفقة رئيس الفرع الجهوي لعنابة .

وتم على إثر الزيارة الوقوف على مختلف النقائص وتقدم أشغال التهيئة الموجودة في حي 500 مسكن الجرف. كما قام بتفقد لاسيما ما يتعلق بأشغال تهيئة العمارات من ناحية طلاء الواجهات، اصلاح كتامة الأسطح، إصلاح خزانات المياه.

وبعد معاينة الولاية والانتهاء من الزيارة، أمر المدير العام بضرورة الانتهاء من جميع الأشغال في الآجال المحددة.