المدير العام لسوناطراك: تنظيم مسابقة توظيف قبل نهاية السنة

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، عن تنظيم مسابقة توظيف “قبل نهاية السنة” لتوفير المزيد من مناصب الشغل بولاية تيميمون.

وأوضح حكار، في تصريح صحفي نقلته الإذاعة الجزائرية، خلال اليوم الثاني من زيارته الميدانية التي قادته أول أمس الثلاثاء إلى حاسي مسعود، أن حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون دخل حيز الخدمة يوم الـ 15 أوت الماضي.

وجاء ذلك في اطار مشاريع أخرى دخلت حيز الخدمة على مستوى الجنوب الغربي للبلاد على غرار حقل حاسي تيجران وحقل تينركوك.

وأشار حكار الى أهمية هذه المشاريع في خلق مناصب العمل لفائدة شباب المنطقة. وذلك في إطار مسابقة انتقائية جرت بولاية تيميمون.

وأوضح حكار، أن هذه الحقول الغازية تنتج حاليا 5,5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في اليوم بعد ربط 56 بئرا.

وأكد حكار أن العمل متواصل لربط الآبار المتبقية من أجل بلوغ إنتاج 10 مليون متر مكعب في اليوم، من اجل تعزيز الانتاج الوطني والرفع من قدرات التصدير.

كما أفاد أنه، ولأول مرة، تقوم سوناطراك بتطوير حقول غازية في الجنوب الغربي من الوطن. مؤكدا أن هناك “آفاقا أخرى لتطوير مشاريع طاقوية في هذه المناطق لاسيما في ولايتي بشار وتندوف”.

وسيسمح حقل الغاز لحاسي باحمو بولاية تيميمون، الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا بتوفير مستوى إنتاج قدره 4,5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

حيث تشمل البنية التحتية المتعلقة بتطوير واستغلال هذا الحقل شبكة تجميع لربط 24 بئر غازي. ومحطة معالجة الغاز بطاقة إجمالية تقدر بـ 6 مليون متر مكعب يوميا.

كما تتضمن البنية التحتية لهذا الحقل خط نقل للغاز المعالج بطول 111 كلم، وقاعدة حياة تتسع لـ 270 عاملا. وكذا شبكة طرق على امتداد 150 كلم، بالإضافة إلى مهبط للطائرات بطول 1.7 كيلومتر.