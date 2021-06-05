المدير العام لسوناطراك: سنُكثف من جهودنا للتخفيف من حدة إنبعاث غازات الاحتباس الحراري

أكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم السبت، إن سوناطراك، وبصفتها شركة مواطنة تشترك في النهج المتبع للحفاظ على البيئة.وحماية مجمل أنظمتنا البيئية في بلدنا، مما يؤكد التزامنا بالعمل من أجل تنمية مستدامة ومسؤولة.

وأورد حكار، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: “إن التزامنا الصادق والمتعدد الأشكال يتعزز من خلال البيان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة HSE لسوناطراك، الموقع بتاريخ 16 مارس 2021”.

وأضاف حكار، إن هذا البيان العام، يؤكد أن سوناطراك، بصفتها رائدة في مجال الطاقة، تسعى للارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية. وتابع إن الشركة، تعتبر رفاهية مواطنينا والحفاظ على الموارد الطبيعية، أهدافا رئيسية في نهجها. كما تشكل لها الشغل الشاغل في مسيرتها.

وأكد حكار، إن المجمع، سيكثف من جهوده للتخفيف من حدة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.ويأتي ذلك، من خلال تحسين كفائة الشركة الطاقوية وتوقيف الحرق وإطلاق الغاز. والتقليل من التسربات وغرس مساحات غابية ذات قدرات عالية على امتصاص غازات الاحتباس الحراري.