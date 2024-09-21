المدير العام لسوناطراك يتحادث مع وزير النفط الليبي

إلتقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بوفد رفيع المستوى من ليبيا يتقدمه وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، على هامش تواجده بمدينة هيوستن الأمريكية للمشاركة في المؤتمر الطاقوي غازتيك

وحسب بيان لسوناطراك، ركز اللقاء على التعاون القائم بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. والتي تم تعديلها بحلول هذه السنة.

وتستهدف المذكرة، استئناف نشاط شركة سوناطراك، من أجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة بالشراكة في ليبيا.

كما أكد الطرفان خلال هذه الجلسة على التزامهما بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكلا الطرفين في هذا القطاع الحيوي.

هذا وقام الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى مقر شركة هانيويل المختصة في الخدمات الطاقوية وانظمة المراقبة والتحكم.

وخلال هذه الزيارة، قام ممثلو هانيويل باستعراض آخر التكنولوجيات التي تم التوصل إليها في هذه الشركة. في مجال الكشف عن انبعاثات الميثان والحلول الرقمية لتحقيق نجاعة المنشآت. وكذا أنظمة التحكم عن بعد والأتمتة.

كما زار الوفد، مركز الابتكار التابع لشركة هانيويل، حيث اطلع على آخر التطورات التكنولوجية المتعلقة بحلول تقليص البصمة الكربونية في صناعة الطاقة.