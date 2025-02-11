المدير العام لسوناطراك يستقبل مدير “إينال غلوبال ترايدينغ” الإيطالية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم، بمقر المديرية العامة للشركة، وفدا عن مجمع الطاقة الإيطالي “إينال غلوبال ترايدينغ”، يقوده مديره، كلاوديو ماتشيتي.

وحسب بيان للمجمع، أشاد كلاوديو ماتشيتي، خلال هذا الاجتماع، بمستوى العلاقات التي تربط الجزائر بإيطاليا بشكل عام. والشركتين على وجه الخصوص.

إذ تربطهما علاقة تجارية متينة، تستند على عقود طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي، الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.

وبالمناسبة، أكد رشيد حشيشي على دور سوناطراك مموناً رئيساً للغاز الطبيعي في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. إذ يمتد عمق تموينها إلى بلدان أوروبا الوسطى، ما يعزز دورها مورداً آمناً وموثوقاً به للغاز.

كما تطرق الطرفان إلى سبل إثراء العلاقة التجارية التاريخية القائمة بين الشركتين. وكذا دراسة إمكانية إيجاد فرص جديدة للشراكة في سلسلة القيمة للمحروقات.

للتذكير، تعد شركة “إينال” عميلاً لشركة سوناطراك عبر عقود طويلة الأمد تربطها بسوناطراك منذ 1991. وتختص هذه الشركة في تسويق المواد الطاقية في الأسواق العالمية.