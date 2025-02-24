المدير العام لسونلغاز في زيارة عمل إلى النيجر

يقوم الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، يومي 25 و26 فيفري الجاري، بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكذلك من سونلغاز.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الطاقوي بين الجزائر والنيجر. وتنفيذًا لمخرجات لقاء رئيس الجمهورية مع الوزير الأول، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر في شهر أوت 2024.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام الجزائر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع النيجر. من خلال مشاريع ملموسة تهدف إلى دعم الأمن الطاقوي لهذا البلد الشقيق وتطوير بنيته التحتية الكهربائية.

كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين مجمع سونلغاز وشركة الكهرباء النيجرية “نيجيلاك”. بما يسهم في فتح آفاق تنموية جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتعزز مكانتهما الاقتصادية في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس المدير العام لسونلغاز مع ممثلي شركة “نيجيلاك”. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بتاريخ 23 جانفي 2025. والذي خُصص لمناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين الشركتين.

وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل فريق عمل مشترك مكلف بصياغة مذكرة تفاهم تؤطر آليات التعاون بين الطرفين. بما يتماشى مع طموحات البلدين في مجال الطاقة.