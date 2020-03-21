المدير العام لسونلغاز: لم نسجل أي حالة كورونا بالشركة وسرحنا 40 بالمئة من العمال

كشف المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالشركة.

وأورد بولخراص، في ندوة صحفية حول الإجراءات المتخذة في ظل تفشي فيروس كورونا، أنّ الشركة استجابت للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، ومنعت اللقاءات والتجمعات.

وأوضح ذات المتحدث، أن الشركة أصبحت تنظم اللقاءات عن بعد بإستخدام “سكايب”.

وأشار بولخراص في ذات السياق، أن الشركة قامت بتسريح 40 بالمئة من عمالها، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس.

ودعا المدير العالم لسونلغاز، المواطنين، للترشيد في إستهلاك الطاقات، لأن البلاد في الوضع الحالي بحاجة لكل طاقاتها.

وشكر بولخراص، بهذه المناسبة، أعوان الصحة في البلاد، على مجهوداتهم في محاربة هذا الوباء المستجد.