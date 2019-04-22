المدير العام لسونلغاز يحدث حالة طوارئ في مديرية التوزيع بالوادي

أحدث المدير العام لسونلغاز حالة طوارئ في مديرية التوزيع بولاية الوادي.

فبعد الإحتجاج الذي أقدم به عمال وموظفو المديرية مطالبين بتنحية رئيسة قسم الموارد البشرية، رافعين شعار “الدياراش ديقاج”.

كما أن المدير العام الذي زار الوادي ورفض التفاوض والنزول الى المحتجين وقام بتثبيت رئيسة القسم بعد الاحتجاج السابق.

وهو ما اعتبره المحتجين استفزازا كامل الأوجه في حقهم، في تحد صارخ للعمال والموظفين.

وهو ما أدى بالعمال إلى غلق أكبر طريق رئيسي بشارع محمد خميستي وشل حركته بالكامل، كما تم غلق المديرية في وجه المدير العام واحتجازه داخلها.