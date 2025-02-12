المدير العام لصيدال يستقبل وفدا رفيع المستوى من سلطنة عُمان

استقبل المدير العام لمجمّع صيدال، عبد الواحد قريمس، وفدًا رفيع المستوى من سلطنة عُمان، برئاسة وزير الصحة العُماني. هلال بن علي السبتي. حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال الزيارة، قام الوفد العُماني بزيارة مصنع الحراش التابع لمجمّع صيدال، والمتخصص في إنتاج الأشكال الجافة من الأدوية. بما في ذلك الأقراص والكبسولات، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 55 مليون وحدة بيع.

وقد اطلع الوفد على أحدث التقنيات المعتمدة في التصنيع الدوائي. وأعرب عن إعجابه بجودة المنتجات والمعايير المعتمدة في المصنع.

وشهد اللقاء مناقشات معمّقة حول سبل تطوير الشراكة بين الجزائر وسلطنة عُمان في قطاع الصناعة الصيدلانية. حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي في هذا المجال الحيوي.

تأتي هذه الزيارة ضمن إطار زيارة أوسع لوفد اقتصادي عُماني إلى الجزائر. تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات استراتيجية. من بينها الصناعة الصيدلانية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة والتكامل.