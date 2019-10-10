المدير العام لـ”أليانس”..نتوقع تراجع في أرقام التأمينات خلال 2019

قال حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات،أن خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 حقّقت نسبة نمو بـ2 بالمائة.

وأوضح خليفاتي في تصريح للنهار، أن الأرقام تراجعت بالنظر لسنة 2018، بسبب القرارات الحكومية، كتسقيف قطاع تركيب السيارات.

فخلال سنة 2018، تم تركيب 200 ألف سيارة، وفي سنة 2019 ستركب حوالي 100 الف سيارة.

وهذا سيؤثر على رقم الأعمال الذي سيبلغ حوالي 10 مليار دينار.

وأشار خليفاتي، إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت قبل الحراك، وتعمقت سنة 2019، ما سبب في تراجع نسبة النمو.

وأرجع المتحدث، سبب التراجع إلى توقف الكثير من الشاريع، وتوقف العديد من المؤسسات، ما أثر سلبا على السوق.

وذكر خليفاتي، أن الوضع الاقتصادي والسياسي،أثر على قطاع التأمينات، بسبب ركود النشاط الاقتصادي،لأن كثير من الشركات جمدت أو أنقصت نشاطها.

وتوقع المسؤول الأول بـ”أليانس”، أن يكون هناك تراجع في الأرقام، مقارنة بنسبة 2018، مشيرا إلى أنه سيتعمق في السداسي الثاني.

وعن التعويضات،قال خليفاتي، إن النسبة بلغت بـ2018، 64 مليار دينار، وبالثلاثي الأول من سنة 2019،سجلت أكثر من 21 مليار دينار.