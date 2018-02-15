المدير العام لـ”جيزي” :”لايمُكنني الحديث عن المبلغ الذي تلقاه محرز”

الرياضة
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المدير العام لـ”جيزي” :”لايمُكنني الحديث عن المبلغ الذي تلقاه محرز”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض المُدير العام لشركة “جيزي”، ماتيو غالفاني، الكشف عن القيمة المالية التي تم صرفها للتعاقد مع الدولي الجزائري، رياض محرز.

وصرح قائلا عند إستضافته على تلفزيون “النهار” :”لايُمكنني الحديث عن المبلغ الذي تلقاه رياض ليكون واجهتنا الإشهارية أمام الجماهير الجزائرية”.

وواصل :”على كل حال القيمة كانت معقولة، لأن رياض كان يُريد الإستثمار مع الشباب الجزائري والرياضة الجوارية، وهو مانسعى إليه”.

وكانت العديد من الأصداء أكدت بأن نجم “ليستر سيتي” تحصل على مبلغ خيالي مُقابل توقيعه لصالح “جيزي” منذ أسابيع مضت.

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