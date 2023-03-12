المدير العام لـ”سونالغاز” يسدي تعليمات لمباشرة شراء أسهم وفاق سطيف

توصل مسؤولي مجمع سونالغاز، اليوم الأحد، لاتفاق مع نظرائهم من وفاق سطيف، فيما تعلق بشراء أغلبية أسهم الفريق.

وكشفت إدارة الوفاق، عبر بيان لها، عن اجتماع رئيس النادي عبد الحكيم سرار، ومسؤولي الفريق، اليوم الأحد، بالمدير العام لمجمع “سونالغاز” بمقر الشركة.

كما أوضح ذات البيان، بأن هذا الاجتماع كان مثمرا، أين أسد المديرالعام لـ”سونالغاز” مراد عجال، تعليمات لإطاراته لمباشرة عملية شراء أغلبية أسهم الوفاق.

ووجهت إدارة وفاق سطيف، شكرها للمدير العام لمجمع “سونالغاز”، على هذه الخطوة، والاهتمام الذي يوليه للنادي، والرياضة بصفة عامة.