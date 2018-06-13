المدير العام لـ”كاسنوس” :عقوبات صارمة للمتخلفين عن دفع الاشتراكات قبل 30 جوان  

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، عاشق يوسف شوقي، إنّ المتخلفين عن دفع الاشتراكات قبل 30 جوان سيتعرضون لعقوبات.

عاشق يوسف وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثةللإذاعة الوطنية،

أوضح أنه وباستثناء المزارعين الذين تنتهي آجال تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق في الـ30سبتمبر.

فإن العمال غير الأجراء مطالبون بدفع الاشتراكات قبل الـ 30 من الشهر الجاري.

لتجنب غرامات التأخير والاستفادة من مختلف التسهيلات والامتيازات التي يقدمها الصندوق.

وبلغة الأرقام قال المدير العام لـ “كاسنوس”، إنّ عدد المشتركين في الصندوق بلغ الـ 900 ألف مشترك خلال2017 .

مشيرا الى أنه سيتم بلوغ مليون مشترك قبل نهاية 2018، وتحقيق مداخيل بـ 82 مليار دينار.