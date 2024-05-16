المدير العام لـ الأمن الوطني يزور وحدات شرطية متخصصة بأمريكا 

إلتقى المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والوفد المرافق له،خلال زيارة العمل التي تقوده إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئيس إدارة مكافحة المخدرات (DEA) لنيويورك.

وحسب بيان المديرية العام للأمن الوطني استعرض الطرفان، سبل التعاون مع الأجهزة المتخصصة للمديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات بكل أنواعها، بما فيها المخدرات الاصطناعية وراتينج القنب.

كما زار علي بداوي مختلف أقسام مخبر التحليل العلمي للمخدرات التابع لذات الإدارة، أين تلقى شروحات وافية من قبل خبراء في هذا المجال، حول التجهيزات وطرق التحليل الكيميائي للمخدرات.

وكان علي بداوي والوفد المرافق له فرصة لزيارة مقر إدارة شرطة نيويورك NYPD، أين تم تبادل التجارب ووجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تواجه الشرطة في البلدين، في مجالات الأمن الحضري، الأمن العمومي، النقل عبر الأنفاق وتأمين التظاهرات الكبرى.

بالإضافة إلى زيارة الوفد الشرطي الجزائري مصالح شرطة الحدود البرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. حيث سمحت اللقاءات مع مسؤولي المعبرين الحدوديين، بالوقوف عند الوسائل المستخدمة وأساليب مراقبة الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات والبضائع، بالإضافة إلى الميكانيزمات الحديثة لتبادل المعلومة لضمان الأمن الحدودي.