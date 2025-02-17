المدير العام لـ جيتكس: منتجاتنا ستُسوَّق إلكترونياً وعبر 32 نقطة بيع

كشف الرئيس المدير العام للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس”، توفيق بركاني، كيفية وطريقة تسويق مختلف منتجات المجمع.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، في برنامج 52 دقيقة اقتصاد، قال توفيق بركاني، إن مجمع “جيتكس” لديه مؤسسة مختصة في التسويق والتوزيع. مضيفا أن هذه المؤسسة تمتلك أكثر من 38 نقطة بيع متمركزة عبر التراب الوطني.

وبهدف إيصال منتجاتها إلى مختلف شرائح المجتمع، أبرز بركاني أن المجمع أبرم الأسبوع الفارط اتفاقية مع مؤسسة ناشئة مختصة في التجارة الإلكترونية. ستقوم بتسويق كل منتجات “جيتكس” عبر منصتها. مشيراً إلى أنه سيتم إبرام اتفاقية معه منصة أخرى خلال الأيام القادمة.

وكشف المدير العام لمجمع جيتكس أن الأخير لديه نقاط بيع في المركز التجاري بباب الزوار في العاصمة، وآخر في وهران.