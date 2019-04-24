المدير العام لـ “سوناطراك” رشيد حشيشي يتسلم مهامه رسميا

تسلّم، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لـ “سوناطراك”، رشيد حشيشي، مهامه رسميا، من عبد المومن ولد قدور.

وعيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رشيد حشيشي على رأس شركة “سوناطراك” خلفا لعبد المؤمن ولد قدور.

وشغل رشيد حشيشي عدة مناصب شركات اقتصادية حسب ما أكدته مصادر مطلعة، كان آخرها مديرا للنشاط والإنتاج بشركة سوناطراك.

وتم أمس الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

وجاء إنهاء مهام عبد المومن ولد قدور من طرف رئيس الدولة بسبب تورطه رفقة الإخوة كونيناف في قضايا فساد.