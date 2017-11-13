نزل الرئيس المدير العام لشركة “كوكا كولا” الجزائر، وهيب طاهر بن عيسى، ضيفا على رئيس “الفاف” بمركز سيدي موسى.

حيث تلقى بن عيسى دعوة من رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، لزيارة مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات

ورافقته مديرة العلاقات السيدة أمال بن شيخ، وتعتبر شركة “كوكا كولا” ممول الإتحادية الجزائرية.

وقام الرئيس مدير عام شركة “كوكا كولا” بزيارة مرافق مركز سيدي موسى رفقة باقي أعضاء المكتب الفيدرالي وزطشي.

وحصل وهيب طاهر بن عيسى في آخر الزيارة، على قميص للمنتخب الوطني موقعا من قبل لاعبي الخضر الذين كانوا متواجدين في المركز.