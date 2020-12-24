المدير العام لـ “ETUSA”: تكبدنا خسائر بـ 30 مليون دينار ونحتاج 2000 حافلة جديدة في العاصمة

كشف كْريم ياسين المدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري ان المؤسسة تُشغّل حوالي 3803 عاملا، بمعدل 4 عمال لكل حافلة.

وفي رده على أسئلة لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية قال المدير العام لـ “ETUSA” نقوم بتغطية النقل في ولاية العاصمة

وأوضح ذات المسؤول أن “ETUSA” مؤسسة تجارية ذات خدمة عمومية تقوم تستغل ثلاث شبكات هي:

شبكة نقل العمومي بـ 329 حافلة.

300 حافلة لشبكة نقل الطلبة.

155 حافلة لنقل عمال المؤسسات.

وأشار كْريم ياسين أن المؤسسة تحتاج لكل خط 4 حافلات لضمان خدمة أحسن.

اما بالنسبة حظيرة الحافلات قال كريم ياسين أن معدل عمر الحافلات يقدر بـ 9 سنوات، وتستغل 118 خطا.

كما قامت “ETUSA” بتغطية المواقع السكنية الجديدة للعاصمة، من الرغاية شرقا إلى زرالدة غربا، أي بمعدل 3 حفلات للخط الواحد.

وبخصوص العمال قال المدير العام “ETUSA” تُشغّل حوالي 3803 عاملا، بمعدل 4 عمال لكل حافلة.

وإعتبر المدير العام أن هذا المعدل قريب من المعدل العالمي والمتمثل في 5 إلى 8 عمال للحافلة.

ولدى تطرقه للوضعية المالية قال المديرالعام لـ “ETUSA” أنها “لا تحقق أرباحا وأنما تسعى إلى الحفاظ على توازنها المالي فقط”.

المؤسسة تعاني من نقص في المستودعات وهو ما كبدها خسائر مادية تقدر بـ 30مليون دج كونها تقطع 1.300.000 كلم سنويا.

وقال المديرالعام لـ “ETUSA” أن هذا الأمر جعلها لا تستطيع أن تستثمر وهي بحاجة إلى 2000 حافلة جديدة .

وأضاف كْريم ياسين بأنه لابد من إعادة النظر في شبكة النقل وذلك بالتنسيق مع الخواص.