المدير العام لـ NESDA في زيارة عمل إلى المنيعة لتعزيز دعم المؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية الفلاحية

في إطار دعم التنمية المحلية وتعزيز الحضور الميداني للوكالة، قام بلال عشاشة، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA)، بزيارة عمل رسمية إلى ولاية المنيعة يوم 25 جانفي 2026، تحت إشراف بن مالك مختار والي الولاية، وذلك تجسيدا لتوجيهات الدولة الجزائرية الرامية إلى دعم الاستثمار وترقية المؤسسات المصغرة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعي الدولة لتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي وتكريس دور المؤسسات المصغرة كرافد أساسي لدفع عجلة التنمية، لاسيما في المناطق التي تزخر بإمكانات فلاحية معتبرة.

وشمل برنامج الزيارة تنظيم يوم دراسي موسوم بـ “مساهمة المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية”، بحضور السلطات المحلية وممثلي القطاعات المعنية، إلى جانب عدد من الشباب حاملي المشاريع، حيث تم تقديم عرض شامل حول مختلف آليات الدعم والمرافقة التي توفرها الوكالة، من مرحلة بلورة الفكرة إلى غاية تجسيد المشروع على أرض الواقع.

كما قام المدير العام بجولة ميدانية إلى إحدى المزارع النموذجية المنجزة في إطار برامج دعم الوكالة، اطّلع خلالها على واقع الاستثمار الفلاحي وآفاق تطويره، في سياق دعم هذا القطاع الاستراتيجي الهادف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى هامش الزيارة، صرح بلال عشاشة أن ولاية المنيعة تمثل محورا مهما في مخطط عمل الوكالة، مؤكداً أن : “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تسعى إلى ترسيخ حضورها عبر مختلف ولايات الوطن، والتقرب أكثر من حاملي المشاريع، خاصة في مجال المقاولاتية الفلاحية، بما يساهم في خلق ديناميكية اقتصادية قائمة على مؤسسات مصغرة فعالة ومنتجة.”

وتأتي هذه الزيارة في إطار السياسة الجديدة للوكالة الهادفة إلى توطين خدماتها وتقريبها من المواطنين، وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب، لاسيما في المشاريع المرتبطة بخصوصيات وإمكانات كل منطقة.