المدير العام لـ”CASNOS” يشدد على ضرورة التكفل الأمثل بفئة المؤمنين الاجتماعيين

شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء بن طالب فيصل، على ضرورة التكفل الامثل بفئة المؤمنين الاجتماعيين.

وذلك خلال اختتام اشغال الاجتماع الوطني لمدراء الوكالات الولائية الذي انعقد بمقر المديرية العامة عبر تقنية التحاظر المرئي عن بعد، أين أسدى تعليمات تقضي بضرورة التكفل الامثل بفئة المؤمنين الاجتماعيين عن طريق اعتماد مقاربة تهدف اساس الى مرافقة المرتفقين وتبسيط الاجراءات الادارية في اطار السياسة القطاعية الرامية الى انسنة العلاقات وتحسين الخدمة العمومية من خلال تطبيق عدة اجراءات من بينها اطلاق الخدمات الالكترونية التي تسهل عملية انخراط المؤمنين وكذا تمكينهم من الاداءات بكل اريحية بالنظر الى الامتيازات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.