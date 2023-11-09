المدير العام لـ”OAIC” بالنيابة للنهار: بدأنا في استقبال طلبياتنا من البقول الجافة ولدينا 600 نقطة بيع

كشف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب بالنيابة نصر الدين مسعودي، اليوم الخميس، ان هناك 600 نقطة بيع وبدأت عمليات بيع مباشرة لتجار الجملة.

وجاءت تصريحات هذا الأخير لقناة النهار، حيث أكد ان عملية إستيراد البقول الجافة ستكون مكملة للإنتاج الوطني.

وأضاف مسعودي، أن عملية استقبال الطلبيات من البقول الجافة قد بدأت والسوق سيعرف استقرار.

وأوضح المدير العام لـ” OAIC”، أن هامش الربح لدى الديوان المهني للحبوب يكاد يكون منعدم وهو لايتعدى 5 بالمائة.