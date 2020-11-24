المدير العام لـ”TVC”: سددنا مستحقات العمال رغم التوقف الجزئي لنشاط المؤسسة بسبب كورونا

أكد المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين وسط، أنه قد تم تسديد جميع مستحقات العمال رغم التوقف الجزئي لنشاط المؤسسة بسبب كورونا.

وقال عبد الرزاق قيلان، اليوم الثلاثاء، في تصريح للنهار أونلاين، “نشاط مؤسسة “تي في سي” الأساسي هو ضمان نقل الرحلات الطويلة المدى”.

وتابع ذات المتحدث “لكن وبعد قرار الحكومة تعليق هذا النشاط بسبب كورونا، اضطررنا لركن الحافلات في حضائر المؤسسة”.

وأوضح قيلان “رغم توقف النشاط بعد قرابة 9 أشهر وإلى يومنا هذا المؤسسة ضمنت دفع رواتب العمال كلهم”.

وأكد قيلان أن “مدخول مؤسسة “تي في سي” مرتبط بنشاط الحافلات”.

وتابع “المؤسسة مؤسسة عمومية اقتصادية، ما يعني أننا إذا عملنا “نضمن دخول الأموال إذا لم نعمل لا يوجد مدخول”.

وأضاف قيلان “رغم كل هذا سخرنا كل الإمكانيات للوقوف في الواجهة مع كل المؤسسات الحكومية”.

“تي في سي” تبحث عن البدائل لتفادي شبح الإفلاس

وقال قيلان “لجأت المؤسسة في إطار تنويع نشاطتها خلال هذه الفترة الصحية الاستثنائية لضمان مدخولها المالي”.

وأشار ذات المتحدث “المؤسسة ومنذ انشائها سنة 2017، تم تسطير إسترلاتيجية لتنويع نشاطها”.

وقال قيلان “أنجزنا كل المراحل المسطرة تقريبا”.

وكشف ذات المسؤول “تم فتح مركز مراقبة تقنية السيارات كمرحلة أولى”.

وقال قيلان “المركز غير مخصص فقط لحافلات أو مركبات المؤسسة وفقط بل مفتوح لعامة الناس”.

وأضاف ذات المسؤول “وللحفاظ على سيرورة عمل وعمال المؤسسة توجهنا أيضا “لفتح وكالة سياحية خاصة بالمؤسسة”.

وتابع قيلان “المؤسسة تضمن تقريبا 90 بالمائة من نشاط النقل السياحي”.

“لهذا قمنا بإنشاء وكالة سياحية خاصة، للمساهمة في دفع وخدمة السياحة الوطنية”.