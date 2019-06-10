المدير العام لفيدرالية “سونلغاز” يهاجم رئيس شركة الكهرباء والطاقات المتجددة “SKTM”

هاجم تلي عاشور، رئيس فيدرالية عمال مؤسسة “سونلغاز” المدير الجديد الذي تم تنصيبه على رأس شركة كهرباء و طاقات متجددة “SKTM” التي تعتبر إحدى فروع مؤسسة شركة “سونلغاز”، حيث وصفه، بأكبر سراق في العالم.

وحسب المتحدث، فقد قام هذا الأخير بسرقة تكنولوجيا متطورة سرية من ألمانيا، ممنوعة على دول العالم الثالث.

أين قام بجلبها للجزائر ، وتستعمل في صناعة “تيربينات” إنتاج الكهرباء ومحركات الطائرات، حيث اشتكت ألمانيا رسميا لدى السلطات الجزائرية.

و أشرف شاهر بولخراص المدير العام لمؤسسة “سونلغاز” من غرداية على تنصيب، محمد علي شيكوش، الموصوف بسراق التكنولوجيا من ألمانيا، حسب رئيس نقابة عمال سونلغاز على رأس شركة كهرباء و طاقات متجددة الموجود مقرها الرئيسي بولاية غرداية.

إضافة إلى تنصيب مدير ولائي جديد على رأس مديرية التوزيع بولاية غرداية في إطار الحركة السنوية التي تجريها المؤسسة.