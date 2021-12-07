المدير العام لكاسنوس يأمر بتطبيق الاجراءات الاستثنائية على ارض الواقع فورا

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء تعليمات صارمة تقضي بضرورة تجند كل عمال الصندوق بدون استثناء لتطبيق الإجراءات الاستثنائية على أرض الواقع.

وفي بيان للصندوق فقد أشرف فيصل بن طالب على أشغال لقاء دوري تقييمي لمدراء الوكالات الولائية، عبر تقنية التحاضر عن بعد ،بمقر المديرية العامة.

وهذا في إطار متابعة مدى تطبيق الإجراءات الإستثنائية لفائدة المؤمنين المدينين غير الأجراء المتعلقة بالغاء عقوبات التأخير.

في هذا الصدد دعا المدير العام، إلى رفع التحدي، ومضاعفة الجهود لتحقيق النتائج المتوخاة، المتمثلة في توسيع قاعدة المشتركين،

و تشجيع الانخراط لضمان تغطية اجتماعية لفائدة المؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق.

بالمقابل، فقد تم تقديم عرض تفصيلي، تضمن النتائج المحققة على المستوى المحلي.

ومن خلالها وجه المدير العام جملة من التعليمات الرامية إلى توفير كل التسهيلات و المرافقة، التي تضمن التكفل الامثل بالمرتفقين للصندوق.

وهذا باعتماد كل الاجراءات اللازمة لضمان حسن الاستقبال والتوجيه والمرافقة.

وذلك من خلال إستراتيجية محددة المعالم لمرافقة المؤمنين الاجتماعيين على مستوى كافة هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء عبر التراب الوطني.

داعيا بهذا الصدد الى ضرورة توفير كافة الجهود و الوسائل المادية و البشرية.

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