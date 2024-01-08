قناة النهار المدير العام للأمن الوطني “علي بداوي”..هذه سيرته المهنية بقلم قناة النهار نشر في 08 جانفي 2024 - 15:45 شارك غرِّد أرسل 205 0 المدير العام للأمن الوطني “علي بداوي”..هذه سيرته المهنية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fYpr4 اقرأ أيضا طالع هابط : شاهد حالة المراحيض بمتوسطة في غليزان قناة النهار 02 جانفي خدام الرجال : تصليح مدافىء الغاز وسخان الماء قناة النهار 30 ديسمبر الأستاذ محمد فرجاني : المرأة لي تحترم زوجها و تكون سند له وتوقف معاه راح تكبر في عينيه قناة النهار 03 جانفي الأستاذ محمد فرجاني : المرأة لي تخرج سرها من دارها لخياتها وجيرانها راح تخرب بيتها بيدها قناة النهار 03 جانفي بلماضي : عمورة سيغيب عن أول لقاء ضد أنغولا قناة النهار 01 جانفي ماكلتنا صحية و بنينة : غراتان شفلور قناة النهار 03 جانفي طالع هابط : النوي ينتفض ويقصف ممثل رئيس فيدرالية إستيراد اللحوم .. ماركمش حابين الزوالي ياكل اللحم قناة النهار 26 ديسمبر طالع هابط : شاهد معاناة سكان حي اللوز ببلدية بوقرة بالبليدة .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 24 ديسمبر 1200 دج سعر اللحوم في رمضان .. التفاصيل قناة النهار 28 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن قناة النهار 24 ديسمبر