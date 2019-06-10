المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل لولايتي برج بوعريريج والبويرة

وقد وقف بوهدبة، على سير هاته المصالح العملياتية، حيث طاف رفقة الوفد المرافق له، بمختلف الأقسام والمصالح، أين تلقى شروحات من قبل إطارات ورؤساء المصالح حول سير هاته المصالح العملياتية.

وفي لقاءه مع مستخدمي الأمن الوطني، أشاد بجهود كافة المصالح العملياتية للشرطة في مكافحة شتى أنواع الجريمة، وفق المهام الدستورية المنوطة بها.

ودعا إلى المواصلة في بذل المزيد من الجهود، في سبيل ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته، في ظل الاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام برنامج زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى برج بوعريريج، أشرف بوهدبة، رفقة والي الولاية، على مراسم حفل تسليم 111 أوامر الدفع للاستفادة لسكنات من صيغة عدل، لفائدة موظفي الشرطة وذوي الحقوق التابعين لأمن ولايات برج بوعريريج وسطيف والمسيلة.

وهذا بحضور السلطات المدنية والعسكرية المحلية، ممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية وكذا بعض العائلات المستفيدة.

