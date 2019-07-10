المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل وتفقد لأمن ولاية معسكر

قام المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى أمن ولاية معسكر، أشرف خلالها على مراسم حفل تخرج الدفعة الموحدة لأعوان الشرطة بمدرسة الشرطة بمعسكر.

كما أشرف بالمناسبة على وضع مرفق أمني عملياتي حيز الخدمة، وذلك بحضور السلطات المحلية للولاية، على رأسها والي الولاية، حميد بعيش.

إستُهل برنامج الزيارة بتدشين مقر جديد للأمن الحضري بدائرة سيق تعزيزا للتغطية الأمنية بالمدينة.

وأكد المدير العام للأمن الوطني على حُسن إستقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، كون الأمن الحضري أول حلقة تواصل في إطار العمل الجواري مع المواطن بتكثيف التوعية والوقاية من الجريمة، ليقوم بعدها بالإشراف على تدشين المقر الجديد لأمن الولاية.

وبالمناسبة أشرف المدير العام للأمن الوطني على مراسم حفل تخرج موحد لـ 627 عون شرطة من بينهم 178 شرطية، زاولوا تكوينهم التخصصي بمدرستي الشرطة بمعسكر والشلف.

حيث حملت الدفعة المتخرجة اسم شهيد الواجب الوطني حافظ الشرطة “بومسجد بن علي” التابع قيد حياته لأمن ولاية معسكر، الذي توفي بتاريخ 10 ديسمبر 1994، ويُسلّم قرارات الاستفادة لموظفي الشرطة.

في ختام برنامج الزيارة، أشرف بوهدبة على حفل تسليم قرارات الاستفادة من السكنات بصيغة البيع بالإيجار عدل لفائدة موظفي الشرطة وذوي الحقوق التابعين لأمن ولاية معسكر.

حيث تم توزيع 209 وحدة سكنية من صيغة عدل، وذلك حرصا من قيادة الأمن الوطني على توفير الظروف الاجتماعية الضرورية لمستخدمي الأمن الوطني وتمكينهم من آداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وفي لقائه بمنتسبي الأمن الوطني بأمن ولاية معسكر، أثنى المدير العام للأمن الوطني على جهود المصالح العملياتية للشرطة في مكافحة شتى أنواع الجريمة وفق المهام الدستورية المنوطة بها.

ودعا إياهم إلى المواصلة في بذل المزيد من الجهود في سبيل ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته، بما يعزز ظروف التنمية الوطنية والاستقرار الاجتماعي.