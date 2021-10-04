المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى بجاية

قام فريد بن الشيخ، المدير العام للأمن الوطني، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى أمن ولاية بجاية.

وأشرف بن الشيخ، خلال هذه الزيارة، على لقاء توجيهي جمعه مع الإطارات، الرتباء، الأعوان والمستخدمين الشبيهين لأمن ولاية بجاية، أين وقف على سير المصالح العملياتية للشرطة.

وحث المدير العام للأمن الوطني، جميع موظفي الشرطة على ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة شتى أنواع الجرائم، والسهر على ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، مع الحرص على التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

كما سمح هذا اللقاء، للمدير العام للأمن الوطني، بالاستماع عن قرب إلى كافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي الشرطة.

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