المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل للمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”

قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، صبيحة اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024، بزيارة عمل وتفقد الى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، حيث طاف بمختلف الهياكل البيداغوجية والإدارية للمدرسة.

وكان للمدير العام للأمن الوطني لقاءً توجيهيا لفائدة الاطارات والمكونين، حيث ألح فيه على ضرورة مواكبة التكوين، باعتباره ركيزة أساسية في تأهيل المورد البشري، للتحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا.

كما أكد على الحرص الشديد لرفع هذه التحديات وكسب الرهانات، من أجل ضمان خدمة أمنية ترقى لمستوى تطلعات المواطن.