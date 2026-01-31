المدير العام للأمن الوطني في زيارة عمل إلى إيطاليا

أجرى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، خلال الفترة من 28 إلى 31 جانفي 2026، زيارة عمل قادته إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد يضم إطارات سامية من الأمن الوطني.

التقى المدير العام للأمن الوطني، خلال الزيارة، مع نظيره مدير الشرطة الإيطالي، فيتوريو بيزاني “Vittorio Pisani”.

وتباحث الجانبان تعزيز ميادين التعاون الثنائي وتوسيع نطاق المشاورات والتنسيق. لاسيما في مجالات التكوين والتدريب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها. بما يخدم المصلحة المشتركة ويرقى لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وهذا بحضور ممثل سفير الجزائر بإيطاليا.

كما حظي الوفد الشرطي الجزائري بزيارات ميدانية لعدد من المصالح والمرافق الشرطية المتخصصة. بدءاً بالمدرسة العليا للشرطة الإيطالية أين اطلع على مختلف مرافقها التكوينية. وتلقى شروحات حول مناهج وبرامج التكوين المعتمدة في مجال إعداد وتكوين الإطارات الشرطية.

ليتنقل بعدها إلى مركز العمليات التابع لشرطة روما الذي يضطلع بمهام متابعة وتنسيق العمليات الأمنية.

ليختتم البرنامج بزيارة كل من المديرية المركزية للشرطة العلمية والأمن السيبراني و المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود.

كما شارك الوفد الشرطي الجزائري في أشغال الندوة الختامية رفيعة المستوى لبرنامج مركز التدريب العالمي في طبعته الثانية (ITEPA2). المنظمة من طرف المديرية المركزية للهجرة للشرطة الإيطالية بالتنسيق مع أكاديمية الشرطة المصرية.

وتناولت الندوة، موضوع “شرطة الحدود ومكافحة الهجرة السرية والكشف عن تزوير الوثائق”. بحضور خبراء عن مفوضية الإتحاد الأوروبي ووكالات الإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المشاركة في المشروع. بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة في الدول الإفريقية التي استفادت من هذا البرنامج.