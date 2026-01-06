المدير العام للأمن الوطني يؤكد تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني TPE عبر الوطن

أكد المدير العام للأمن الوطني، خلال تصريحاته من ولاية سيدي بلعباس، أن مصالح الأمن الوطني شرعت في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني TPE. حيث تم إلى غاية اليوم وضع 2000 جهاز حيز الخدمة. مع برمجة إضافة 2000 جهاز آخر سيتم توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح المدير العام، أن هذه العملية تندرج في إطار عصرنة الخدمات الأمنية والإدارية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن. خاصة في ما يتعلق بدفع الغرامات، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليص مدة الانتظار داخل المصالح المعنية.

وفي السياق ذاته، شدّد المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني على أن الدفع عبر أجهزة TPE يبقى اختيارياً. حيث يمكن للمواطنين تسديد الغرامات إما بالطريقة التقليدية أو عبر الدفع الإلكتروني. دون أي إلزام، مؤكداً أن الهدف هو توفير حلول مرنة ومريحة للمواطنين.

