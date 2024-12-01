المدير العام للأمن الوطني يؤكد على أهمية التواصل مع المواطنين وتحسين الخدمة

أكد المدير العام للأمن الوطني علي بداوي على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين. على مستوى هياكل الاستقبال عبر مختلف الهيئات الأمنية. من أجل تحسين الخدمة المقدمة لهم.

وقال المدير العام للأمن الوطني خلال إشرافه على تدشين مقر أمن دائرة بولاية بسكرة. إنه وعلاوة على الاستقبال الجيد للمواطنين وتوجيههم. من الضروري أخد بعين الاعتبار تلك الآراء التي يبديها المواطنون والانشغالات التي يطرحونها ضمن العمليات الاستقصائية التي تقوم بها مصالح الشرطة. وتدوينها بغية رصد قتراحات كل المواطنين دون استثناء.

كما أشار المدير العام إلى أنه وبالإضافة كذلك إلى عمليات التوعية في أوساط المواطنين. بأهمية مساهمتهم في دعم جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. فإن جمع مختلف هذه الآراء يمكن من تقييم الخدمات المقدمة على مستوى كل المصالح وتقديم حلول للإنشغالات المسجلة و ذلك ضمن مساعي تحسين الخدمة على مستوى كل المقرات الأمنية. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة تعاون المواطن لتجسيد هذا المسعى.

وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني بعاصمة الولاية على تدشين مصلحة ما بين الولايات للعتاد التي تتربع على مساحة تفوق 3 هكتارات. و التي من شأنها تزويد 89 منشأة أمنية عبر ولايات بسكرة والوادي و أولاد جلال والمغير بالعتاد السيار على وجه الخصوص. كما عاين مشروع إنجاز مركز الراحة العائلي للشرطة بسعة 124 سريرا على مساحة تفوق 7 آلاف متر مربع بكلفة إجمالية تقدر ب 261 مليون دج.

كما قام بداوي أيضا بتدشين مقر جديد للشرطة القضائية ببلدية زريبة الوادي. حيث أكد على أهمية هذه المؤسسة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وخاصة التهريب. قبل أن يختم زيارته للولاية بتدشين مقر الأمن الحضري التاسع بحي المنطقة الغربية بمدينة بسكرة. و الموجه لفائدة أكثر من 21 ألف نسمة موزعين عبر 10 أحياء.

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