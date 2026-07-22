المدير العام للأمن الوطني يبحث سبل التعاون الأمني مع نظيره الإيطالي

حلّ اليوم الأربعاء، وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني “Vittorio Pisani”، ضيفا على المديرية العامة للأمن الوطني. وذلك في إطار التعاون الشرطي “الجزائري - الإيطالي”.

إستهل برنامج الزيارة، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي بنظيره الإيطالي، لتتوسع المحادثات إلى وفدي شرطة البلدين، شملت سبل تعزيز وترقية آليات التعاون الشرطي المشترك.

وأشاد الطرفان بمستوى التعاون الشرطي المشترك والتنسيق العملياتي بين الشرطة الجزائرية و الشرطة الإيطالية. لاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الهجرة غير الشرعية و الجرائم السيبرانية. في ظل التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، إلى جانب تعزيز برنامج التكوين والتدريب المشترك.

ووقّع على هامش الزيارة، المدير العام للأمن الوطني و المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني . على بروتوكول تعاون تقني بين شرطة البلدين لتعزيز الآليات الميدانية والعملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.

للإشارة، سيكون المدير العام للأمن العمومي الإيطالي والوفد المرافق له، ضيف شرف الشرطة الجزائرية. بمناسبة إحياء الاحتفال المخلّد للذكرى الـ 64 للمديرية العامة للأمن الوطني.

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