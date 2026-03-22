المدير العام للأمن الوطني يتبادل تهاني عيد الفطر مع منتسبي الجهاز ويحثهم على مضاعفة الجهود

ترأس المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم الأحد، حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المدراء ورؤساء المصالح المركزية، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني، إطارات ورتباء وأعوان وأعوان شبيهين.

كما كان الحفل مناسبة هنأ من خلالها المدير العام للأمن الوطني كافة منتسبي الجهاز، متقاعدي الأمن الوطني وذويهم، بأصدق التهاني وأخلص التبريكات، معبرا عن تقديره للجهود المبذولة من طرف جميع قوات الشرطة بقطاع اختصاص الأمن الوطني، خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، حاثا إياهم على مضاعفة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، خاصة منها المتعلقة بمكافحة الجريمة بكل أشكالها وجعل أمن المواطن في صلب الإنشغالات وفي طليعة الأولويات.