المدير العام للأمن الوطني يتفقد المصالح الشرطية بورقلة

أجرى المدير العام للأمن الوطني على بداوي، يومي الخميس والجمعة ، زيارة عمل قادته لأمن ولاية ورقلة، تفقد خلالها جاهزية وسير المصالح الجهوية والوحدات العملياتية للأمن الوطني بالولاية، مع الوقوف على مدى تقدم الأشغال ببعض الهياكل الشرطية طور الإنجاز.

وحسب بيان لذات المصالح، تفقد المدير العام للأمن الوطني خلال هذه الزيارة، مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات. وكذا المقر المقترح لاستقبال المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة. كما عاين بأمن دائرة حاسي مسعود مختلف المرافق والهياكل الشرطية، التي ستتدعم بها المنطقة.

كما إطلع المدير العام للأمن الوطني على جاهزية مقر الأمن الحضري السابع بأمن الولاية. باعتباره أحد أقطاب أمن الحواضر الذكية، حيث أكد على أهمية تجسيد رؤية القيادة العليا للبلاد الرامية إلى عصرنة تسيير المرفق العام ورقمنته.

يشار أن الزيارة التفقدية اختتمت بعقد لقاء توجيهي جهوي لفائدة قوات الشرطة لناحية الجنوب الشرقي. حث من خلاله المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة تعزيز التنسيق العملياتي في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها. كما قدّم توجيهات فيما يخص المرافقة المهنية والاجتماعية لكل منتسبي الجهاز، بهدف تقديم خدمة أمنية تستجيب لتطلعات المواطن.

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