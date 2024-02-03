المدير العام للأمن الوطني يتفقد الوحدات العملياتية في وهران

قام المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، أمس الجمعة، بزيارة عمل وتفقد لوحدات عملياتية وهياكل اجتماعية وصحية بأمن ولاية وهران. وهذا في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للوقوف على سير المصالح ومدى جاهزيتها.

كما اختتمت الزيارة التفقدية، بعقد لقاء جهوي توجيهي لفائدة إطارات الشرطة للناحية الغربية للوطن. حث من خلاله المدير العام للأمن الوطني، على مواصلة الجهود في مكافحة كل أشكال الجريمة. لاسيما العابرة للحدود، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المواطن. في ظل التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان.