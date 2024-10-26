المدير العام للأمن الوطني يتفقد هياكل تابعة لقطاعه ببجاية

حل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، بولاية بجاية، لتفقد الهياكل التابعة لقطاع الأمن والوحدات العملياتية والتقنية للأمن الوطني بالولاية.

وحسب بيان لولاية بجاية، كان في استقباله كمال الدين كربوش والي ولاية بجاية، رئيس أمن الولاية. قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، السلطات المحلية والأمنية للولاية. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية، المنتخبون المحليون في المجلس الشعبي الولائي والأسرة الثورية.

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